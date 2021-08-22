Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Taliban verdiği sözleri şu an için tutuyor

22 Ağustos 2021 Pazar, 18:05

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı parti toplantısında, Taliban güçlerinin Afganistan'daki bölgelerin yarısından fazlasının yöneticileri ile temas kurduklarını kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Taliban güçlerinin, savaş eylemlerine son verilmesi, çatışmada yer almış herkesin affedilmesi ve kapsayıcı koalisyon yönetimlerinin oluşturulması adına ülke genelinde diyalog kurulması gerekliliği konularına dair yaptıkları açıklamaları şu an için yerine getirdiklerini görüyoruz” açıklaması yaptı.

PENCŞİR VİLAYETİ İLE TEMAS



Sergey Lavrov, Birleşik Rusya Partisi temsilcilerinin yer aldığı toplantıdaki açıklamalarında, Taliban güçlerinin, eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Ulusal Uzlaşı Komisyonu yöneticisi Abdullah Abdullah ve bugün de ülkenin kuzeyinde Taliban’a karşı direniş ortaya koymaya devam edeceklerini söyleyen Pencşir vilayeti ile temas kurduklarını belirtti.

"RİSKLERİN ORTAYA ÇIKIP ÇIKMAMASI, ONLARIN GÜVENLİĞİNE BAĞLI"



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Taliban güçlerinin eylemlerinin, Orta Asya’daki müttefiklerinin güvenliği bakımından Rusya için çok mühim bir mesele olduğunu söyledi ve ekledi: “Rusya Federasyonu toprakları için bazı risklerin ortaya çıkıp çıkmaması, onların güvenliğine bağlı.”

TALİBAN: 34 AFGAN BÖLGESİNDEN 20’SİNİN YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Bu sırada, bir Taliban temsilcisi de Reuters haber ajansına açıklamasında, Taliban komutanlarının gelecek birkaç gün içinde Afganistan’ın 34 bölgesinden 20’sinin valileri ve bürokratları ile görüşmeler yapacaklarını söyledi. Söz konusu görüşmelerin amacının, işbirliği arayışı ve bu bölgelerin güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Taliban temsilcisi, eski hükümette yer alan hiçbir yetkiliyi, bize bağlılıklarını ilan etmeleri için zorlamıyoruz. İstedikleri buysa, ülkeyi terk etmeye hakları var dedi.