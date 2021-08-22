TALİBAN.. No problem!

22 Ağustos 2021 Pazar

Taliban, IBAN’ından dolayı Tayyip Bey’e ve bize de yabancı değil.

Ulema dolayısıyla da hiç değil.

Türkiye, Afganistan olmaz ve olmayacak.

Bu, birinci müjde.

İkincisi de olursa Afganistan, Türkiye gibi olacak.

Taliban’ın ilk açıklamaları, Tayyip Bey’i izleyeceklerini gösteriyor.

İnanç yönünden birçok ortak noktamız olduğunu açıkladılar.

Bunu Tayyip Bey de teyit etti.

Kendisi 2005 yılında “Kızların başörtüsüne mahkeme (AİHM) değil, ulema karar verir” demişti.

Taliban Sözcüsü Haşimi de üç gün önce, “Kızların okula gidip gitmeyeceğine, başörtüsü, burka, peçe mi giyeceğine ulema karar verecek” diyor. (Reuters 19.8.2021)

Yani...

En kötü olasılık 19.5 yıl sonra Taliban Afganistanı’nın sonu, Tayyip Bey Türkiyesi’nin bugünleri gibi olacaktır.

Yeter ki itibardan tasarrufa falan yönelmesinler.

Dört kol çengi, beş müteahhit bir de dişlerine göre bir muhalefet oluştursunlar.

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Taliban, eğer Tayyip Bey Türkiyesi’nin yolunda yürüyecekse ulemaları ve cellatları şu birkaç konuda da hazırlıklı olmalıdır:

- Birçok AKP’li belediye başkanı “Ampul” logosu ile Hz. Muhammed’e nüfus cüzdanı çıkarmış ve Tayyip Bey’i destek propagandası yapmıştı.

Kimi belediye başkanları da

kontraplaktan Kâbe inşa etmişler, vatandaşa “portatif tavaf” ve yerinde “hac” hizmeti sunmuşlardı.

Reyiz’in su içtiği bardağı kutsayıp camekânda teşhir edenler de oldu.

Bakaracı - makaracı malum eski bakan da “Sayın Cumhurbaşkanımız ile özdeş olan Rize, Siirt, İstanbul’un ‘mübarek şehirler’ olarak tescil edilmesi gerekir!” diye demeç vermişti.

Taliban, talebeler anlamına geldiğine göre yönetimin süratle bu karakter ve tiynette yerel yöneticileri yetiştirip ortalığa salmaları şarttır.

Tereciye tere satılmaz, Taliban’a ve Tayyip Bey’e hiç satılmaz.

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İki ülke, belli ki yeni bir sürece giriyor. Politika tezgâhının vazgeçilmez bazı sözlerini pazar eylemekte yarar olabilir.

- Halk, iktidardan korktuğu zaman tiranlık; iktidar halktan korktuğu zaman özgürlük vardır. Thomas Jefferson

- Bir insan hakkında fıkralar yapılmaya başladı mı, artık onun istifası gelmiştir. Benjamin Disraeli

- Lider örnekle liderlik eder, güçle değil. Sun Tzu

- Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur. Abraham Lincoln

- Bir politikacı işini kaybetmemek için her şeyi yapar. Hatta vatansever bile olur. W. Randolph Hearst

- En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan kelimelerdir. Rudyard Kipling

- Ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcı diye bir şey yoktur. İnsanlar kendilerini kurtarır. Che Guevara

- Propaganda öyle bir sanattır ki insan başkasının ayağına basarken kendisi ah der. Bob Hope

- Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır. İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı sürekli tekrar etmektir. Tekrar, tekrar yine tekrar... Adolf Hitler

- Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir. Platon

- Politikacıya soru sorma ki sana yalan söylemesin. Dashiell Hammett

- Hiçbir şey bilmez, yine de her şeyi bildiğini sanır, böyle biri neden başarılı bir politikacı olmasın? Bernard Shaw

- Güçlü olmak hanımefendi olmaya benzer. Birilerine öyle olduğunuzu söylemek zorundaysanız öyle değilsinizdir. Margaret Thatcher

- Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakamazlar. S.L.Braundon

- Bağımsızlar, politikayı politikacının tutsaklığından kurtarmayı isteyenlerdir. Franklin D. Roosevelt

- Kötü politikacıları kazandıranlar, oy vermeyen iyi yurttaşlardır. George Jean Nathav

- Politikacının hayatının yarısı seçmeni, öbür yarısı birbirini aldatmakla geçer. Mark Twain

- Politika, insanların kendilerini ilgilendiren şeylerden alıkoyma sanatıdır. Paul Walery

- Her siyasi parti, kendi yalanını yutarken ölür. John Arbuthnot

- Korku, çoğu yönetimin kaynağıdır. John Adams

- Politikacının dili, sivri değil kıvrımlı olur. Victor Hugo

- Dürüst politikacı birine satıldıktan sonra, öbür seçime kadar başkasıyla pazarlığa oturmayan politikacıdır. Simon Cameron