Gülistan Doku'nun ailesi Erdoğan ile görüştü
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, Elazığ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Erdoğan, aileye "elimizden geleni yapacağız" dedi.
Doku ailesi, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile açılışın ardından görüştü.
BBC'nin haberine göre; anne Bedire Doku ile baba Halit Doku, Erdoğan'dan kızlarının bulunmasını istedi.
Görüşmeye telefonla katılan abla Aygül Doku, "Annem ve Babam Elazığ'da yüz yüze görüştü. Ben de görüşmeye telefonla katıldım. Gülistan’ın bulunmasını istedik. Gülistan’ın nerede olduğunu Z.A. biliyor. Doğruları söylerse Gülistan'a ne olduğu cevabı bulunur dedik" şeklinde açıklama yaptı.
Erdoğan'ın taleplerini dinlediğini anlatan abla Aygül Doku, Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Barajda aramalar konusunda elimizden geleni yaptık ama bulamadık" sözlerini aktarıp, hukuki olarak olayın üzerinde duracaklarının sözünü verdiğini belirterek "Biz de umutluyuz" diye konuştu.
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