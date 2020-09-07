Gülistan Doku'nun annesi ve ablası oturma eyleminde
Kayıp Gülistan Doku'nun annesi ve ablası Tunceli'deki Seyit Rıza Meydanı'nda oturma eylemi başlattı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için annesi ve ablası Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eylemine başladı.
Anne Bedriye Doku, “Hepinizin evladı vardır. Ben bir anneyim. Ben kızımı devlete emanet ettim. Benim kızım bir öğrenci. Nerede Gülistan nerede, Gülistan Doku nerede? Benim ciğerim yanıyor” diyerek feryat etti.
21 yaşındaki Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus asıllı Zainal Abarakov’un tutuklanması talebi reddedilmişti. Abla Aygül Doku, şüpheli Zainal Abakov’un Gülistan’a 5 Ocak’ta “Az kalsın senin yüzünden annemin bütün planları bozuluyordu, evde çok kötü bir şey çıktı” diye mesaj attığını açıklamıştı. Abla Doku, “O gece annesinin planlarının bozulacağı kadar nasıl bir konu konuşuldu, Gülistan neye şahit oldu?” diye sormuş ve yetkililere “Siz kızımızı bulmuyorsunuz, aileyi sorgulamıyorsunuz. Kızımız intihar edebilecek biri değil” diye seslenmişti.
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