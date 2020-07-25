Gülistan Doku’nun erkek arkadaşıyla son konuşması ‘normal bir konuşma değil’miş

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Raporda, Abakarov’un Gülistan ile konuşmasının “sokakta karşılaşılan bir erkek ve kadının bilinen normal konuşmaları gibi olmadığı” ve “ihtar-ikaz-izah anlamında bedensel hareketleri okunmakta” deniliyor.

Abla Aygül Doku, Zaynal Abakarov ‘un tutuklanmasını istedi. Zaynal Abakarov’un Gülistan Doku ile çalıştığı kafede yaptığı görüşme öncesinde Abakarov’un muhtemelen aynı yerde çalışan 3 kadınla da görüşme yaptığı belirtildi. Bilirkişi raporunda kadınlardan “tanık olabilirler” diye bahsedildi.

POLİS BABAYI ARAMIŞ

Raporda HTS kayıtlarının da olduğunu belirten avukat Ali Çimen, “HTS kayıtlarında, Gülistan kaybolmadan önceki gün, Zaynal Abakarov’un Gülistan’ı alıkoyup ve darp etme olayında olay yerine giden polislerden birinin o an Zaynal’ın polis babasını aradığı ortaya çıktı.

Bu görüşmenin Abakarov’un gözaltına alınmamasında bir bağı var mı?” diye sordu. Avukat Çimen “Bu kadınların beyanı hiç soruşturmaya girmedi. Bu özellikle gizleniyor” dedi.