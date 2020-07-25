Gülistan Doku’nun erkek arkadaşıyla son konuşması ‘normal bir konuşma değil’miş
Tunceli’de 203 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) dosyadaki baş şüpheli Zaynal Abakarov ile kaybolduğu gün yaptığı görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan inceleme tamamlandı.
Raporda, Abakarov’un Gülistan ile konuşmasının “sokakta karşılaşılan bir erkek ve kadının bilinen normal konuşmaları gibi olmadığı” ve “ihtar-ikaz-izah anlamında bedensel hareketleri okunmakta” deniliyor.
Abla Aygül Doku, Zaynal Abakarov ‘un tutuklanmasını istedi. Zaynal Abakarov’un Gülistan Doku ile çalıştığı kafede yaptığı görüşme öncesinde Abakarov’un muhtemelen aynı yerde çalışan 3 kadınla da görüşme yaptığı belirtildi. Bilirkişi raporunda kadınlardan “tanık olabilirler” diye bahsedildi.
POLİS BABAYI ARAMIŞ
Raporda HTS kayıtlarının da olduğunu belirten avukat Ali Çimen, “HTS kayıtlarında, Gülistan kaybolmadan önceki gün, Zaynal Abakarov’un Gülistan’ı alıkoyup ve darp etme olayında olay yerine giden polislerden birinin o an Zaynal’ın polis babasını aradığı ortaya çıktı.
Bu görüşmenin Abakarov’un gözaltına alınmamasında bir bağı var mı?” diye sordu. Avukat Çimen “Bu kadınların beyanı hiç soruşturmaya girmedi. Bu özellikle gizleniyor” dedi.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı: Kadın makiniste saldırı anı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'dostum dostum' yorumu
- AKP Kadın Kolları'ndan dikkat çeken toplu istifa
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması