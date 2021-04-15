Gülistan’ı unutturmayın: Soruşturma zamana yayılarak unutturulmak isteniyor
Bir yıldır sonuç alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında aile avukatı Ali Çimen, “1 Eylül 2020 tarihinden itibaren soruşturmada hiçbir işlem yapılmamıştır. Soruşturmanın Tunceli Adliyesi’nin küf kokan arşivine kaldırılmasını kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmek isterim” dedi.
Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) soruşturmasında bir yıldır sonuç alınamadı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan Doku ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.
Doku’nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyi hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmalarına devvam edildi. Ancak Doku’ya ait bir ize rastlanılamadı.
ANALİZ BİLE YAPILMADI
Cumhuriyet’e konuşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku’nun 466 gündür kayıp olduğunu vurgulayarak “Gülistan Doku dosyasında en üst düzeyde etkin soruşturma yapılacağına söz verilmiş olmasına rağmen geçen 15 aylık zamanda henüz şüpheliye ait dijital materyallerin analizi yapılmadı. Gülistan’ın son görüldüğü yer olan Dinar Köprüsü’nü gören kameraların çözümü de yapılmadı. Soruşturma dosyası, taleplerimizin kısmen yanıtlanması şeklinde yürüyen bir dosyadır. Soruşturma makamlarının son bir yılda kendiliğinden yaptıkları bir araştırma söz konusu değildir” dedi.
Avukat Çimen, duyarlı kamuoyunun “Gülistan Doku nerede?” diye sormaya devam etmesini istedi.
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