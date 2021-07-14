Gülşen'den kıyafet eleştirilerine tepki: Bunu hatırlatmak inanılmaz iç acıtıcı
Sahne kıyafeti nedeniyle gündeme gelen Gülşen, eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da konser veren Gülşen'in sahneye kıyafeti eleştirilere neden olmuştu.
Sahnede giydiği transparan kıyafet tartışmalara neden olan Gülşen sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"
Gülşen Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu.
Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye...
Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı. Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz."
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