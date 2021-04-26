Gülşen, koruma altındaki çocuğu ifşa eden Aile Bakanı Derya Yanık'ı istifaya çağırdı
Şarkıcı Gülşen, 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği koruma altındaki çocuğu kameralar karşısında ifşa eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifaya davet etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya
Yanık'ın, 23 Nisan'da makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa Ramazan
dolayısıyla bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde
kaldığını dile getirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Yanık'a tepki
gösterenlerin biri de ünlü şarkıcı Gülşen oldu.
"ÇOCUĞU
ÇİKOLATADAN MAHRUM ETMEK NASIL BİR VİCDANSIZLIK"
Instagram hesabından paylaşım yapan Gülşen, Yanık'ı istifaya
davet ederek şunları yazdı: "Koruma altında bir çocuğun ifşa edilmesini
kanunlar da biz de kabul edemeyiz. Bunu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
bir de. Üstüne üstlük bu çocuğumuzu bir çikolatadan mahrum bırakarak oradan
göndermek nasıl bir vicdansızlık?"
Gülşen’in paylaşımı şu şekilde:
NE OLMUŞTU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devlet korumasındaki A’ya devretmiş, çocuk evlerinde kalan A’nın gizlilik hakkı dünya çocuk gününde ihlal edilmişti.
Ayrıca, Bakan Yanık'ın koruma altındaki çocuğa 'Ramazan dolayısıyla' çikolata vermeyeceğini söylemesi de sosyal medyada tepki toplamıştı.
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