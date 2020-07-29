Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Epözdemir, Cumhuriyet’e anlattı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:19

EPÖZDEMİR’İN BAKTIĞI DOSYALAR

3 Mart 2009’da Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulundu. Yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona erdi. Yargı sürecinde Epözdemir, Karabulut Ailesi'nin avukatı olarak görev yaptı.

Beyoğlu’nda 2010 tarihinde bir apartman boşluğunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin görülen davada ve oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, Sıla'nın avukatı olarak Epözdemir görev aldı.

TEHDİT VE BASKIYA RAĞMEN DAVALARA BAKTI

Kadın şiddet davalarına sosyal sorumluluk projesi olarak baktığının altını çizen Epözdemir, Pınar Gültekin cinayetinin ardından davaya nasıl vekil olduğunu anlattı.

Epözdemir, “Kadına yönelik işlenen suçlarda ‘sosyal sorumluluk’ olarak görev alıyorum. Geçmişte bu nedenle tehdit ve baskıyla karşılaştım. Bu dosyalarla ilgili çok çalıştım. Çıkan karar ise ‘Kadına şiddet’ bakımından emsaldir” dedi.

GÜLTEKİN İLE HEMŞEHRİ

Gültekin Ailesi'nin Bitlisli olduğunu belirten Epözdemir davaya bakma süreci hakkında şu bilgiyi paylaştı: “Pınar Gültekin’in babası aile büyüklerim aracılığı ile bana ulaştı. Biz hemşehriyiz. Aile büyüklerimden ve Gültekin Ailesi'nin talebi doğrultusunda vekillik görevini üstlendim. Şu ana kadar olan tüm süreci bizzat takip ettim. 10 gün daha savcılık sürecinde yapacağım girişimler sebebiyle Muğla’da olacağım”...

“İDDİANAMENİN KISA SÜRE SONRA HAZIRLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Epözdemir cinayetin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu savunarak, yardım edenlerin de olabileceğini dile getirdi. Epözdemir, “İddianamenin kısa süre sonra hazırlanacağını düşünüyorum. Kamera kayıtlarının incelenmesini ve rapor hazırlamasını istedik. Failin cinayet esnasında ve sonrasında kullandığı cep telefonundan HTS sinyal verilerini istedik ki cinayete ve suç delilinin gizlenmesi yok edilesi suçuna iştirak eden faillerin tespiti bakımından bu önemli. Savcılıktan CMK 85’e göre yer göstermedir. Dilekçemizde bunu belirttik.

Dava dosyasının önemli bölümünü inceledim. Beyanları aldık. Cinayetin sadece canavarca hisle ve eziyet çektirerek değil, aynı zamanda tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Özellikle failin cinayet sonrası davranışları, cesedi yakması, sonrası beton dökmesi, varili yok etmeye çalışması planlı, soğukkanlı hal ve hareketlere baktığımızda canavarca hisle, eziyet ederek öldürme ve tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Şüpheli tamamen haksız tahrik savunmasından faydalanmak amacındadır. Buna itibar edilmemesi gerektiğini söyledik.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İLE CEZALANDIRILMALI

Epözdemir, iddianamenin kısa bir süre sonra hazırlanmış olacağını ifade ederek, “Çok kısa bir sürede ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili dosyanın hazırlanacağı kanaatindeyim. Otopsi raporu daha gelmemiş, otopsi raporunun ve delillerin toplanması aşamasındayız” dedi.