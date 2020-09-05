Gültepe: ‘Dolar, 7.20’nin altına inmemeli’

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, dolar kurunun 7.20 liranın altına inmemesi gerektiğini belirterek tüm maliyetleri bu seviyeye göre yaptıklarını söyledi.

Gültepe, pandemiyle birlikte giyim tarzının değiştiğini, takım elbise ve jean giyime talebin azaldığını, siparişlerin daha çok örme grubu ve spor giyimde yoğunlaştığını ifade etti. Hazır giyimin üretim tarafında şu anda Laleli, Merter ve Osmanbey’de sıkıntıların olduğunu dile getiren Gültepe, ciddi sıkıntılar olmazsa üçüncü çeyrekte sektörde kapasite kullanımının yüzde 80’e çıkabileceğini aktardı.

Gültepe, sektörün ihracatta üç aylık kan kaybının ardından hazirandan itibaren toparlanma dönemine girdiğini belirterek “Ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra en fazla ihracat yapan sektör olduk. Türkiye genel ihracatı yüzde 5.7 düşerken bizim ihracatımız yüzde 10.9’luk artış gösterdi” dedi.

Ocak-ağustos döneminde sağlık ürünleri ihracatının 750 milyon dolara çıktığını ancak hibeler olmasaydı bu rakamın 1.2 milyar doları aşabileceğini bildiren Gültepe, “Maske, tulum, önlük gibi medikal giysilerde ihracatımızı artırabilmek için iç piyasa ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı yaratılmayacak şekilde ön izin ve hibe şartının kaldırılmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı.