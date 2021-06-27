Gümrükçü'den 'Harmandalı' çağrısı: Afet bölgesi olarak ilan edilsin
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Harmandalı’nda yaşanan toprak kaymasıyla ilgili “Burası doğal afet bölgesi olarak ilan edilsin” çağrısı yaptı.
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı bölgesinde yaşanan toprak kaymasıylarıyla ilgili yıllardır çözüm arandığını belirten Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sorunun çöp tesisinden kaynaklanmadığının kesinleştiğini vurgulayarak, sorunun Eylül ayında son bulmasını umduklarını, bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma yaptığını ifade etti.
Bölgesinde yaşanan toprak kaymasının yurttaşları tedirgin ettiğini kaydeden Başkan Gümrükçü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toprak kayması var. Bazıları sosyal medya hesaplarından ‘yeni kayma oluyor’ diye paylaşım oluyor ama kayma geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başladı. 30 Ekim depreminden sonra daha da arttı. Büyükşehir Belediyesi çöp tesisinin kaymasını sıfırladı diyebiliriz. Çöp kaymıyor, net. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ihale yapıyor. Yaptığı çalışmalar sonrası metan gazı sızıntısı olmadığına dair Büyükşehir bize garanti verdi” dedi.
DAHA BÜYÜK BİR SORUNDAN DÖNDÜK
Başkan Gümrükçü, sözlerine şöyle devam etti:
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiple inceledi. Harmandalı planını yapıyorduk. Bu gölgenin plan dışına çıkma ihtimali var. Tamamı Eylül ayına kadar netleşecek. Bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyoruz. Yurttaşların mağduriyeti giderilmesi gerekiyor. Burada imar ile beraber 1000 kişi ilgilendiriyor. Bizim yaptığımız çalışmada bu bölge yoktu. 120 itiraz vardı, 118’i buradaydı. Bu nedenle ikiye bölmüştük, tesadüf oldu. Şöyle düşünün imara açtık, ruhsat verildi. Daha büyük sorundan dönmüş olduk. Hayırlı bir iş oldu” dedi.
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