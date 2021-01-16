Güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı
Paylaşılan son tabloda 7 bin 550 kişiye vaka, 902 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğu ve 168 kişinin daha yaşamının yitirdiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 168 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 550 kişiye vaka, 902 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 23 bin 832 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 5 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 265
Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 265, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52, bugünkü test sayısı 156 bin 792 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 16 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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