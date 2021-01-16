Güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı

16 Ocak 2021 Cumartesi, 19:39

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 168 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 550 kişiye vaka, 902 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 23 bin 832 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 5 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 265

Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 265, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52, bugünkü test sayısı 156 bin 792 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 16 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosu şöyle: