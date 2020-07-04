Günde en çok bir su bardağı kiraz

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 08:59

Günde 150 gram yani bir su bardağını dolduracak miktarda, kiraz tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Göral “Fazlası içeriğindeki şeker miktarına bağlı olarak kilo alımı, karaciğer yağlanması ve insülin direncine sebep olabilir. Mevsimi başladığında her gün bir su bardağı kiraz tüketen kişi günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 18'ini, potasyumun yüzde 10'unu, bakırın yüzde 5'ini, manganezin yüzde 5'ini karşılar” dedi.







