Gündemi Cumhuriyet belirledi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay ve İnce tartışmalarının ardından ilk kez Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e verdiği söyleşi Türkiye’nin gündemine oturdu.
Tüm televizyonların birinci haber olarak girdiği, tartışmalara da konu olan bölümler daha çok Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Muharrem İnce’nin disipline verilip verilmeyeceğiyle ilgiliydi. Özellikle sosyal medyada genel başkanın Abdullah Gül ve Ekmeleddin İhsanoğlu’yla ilgili sözleri çok tartışıldı.
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, “CHP’nin ya da Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü, Ali Babacan mı, Meral Akşener mi olacak, Muharrem İnce CHP’yi bölecek mi tartışmalarını bitirecek tek formül, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır” dedi. Kılıçdaroğlu’nun “CHP’yi rakı masasında eleştirmeyi kabul etmem” sözlerine tepki ise yine eski CHP milletvekili Şahin Mengü’den geldi. Mengü, “Kimse Türkiye’yi rakı sofrasında kurtarmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, iki ayyaş lafını söyleyenlere çanak tuttu” dedi.
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