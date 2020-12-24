Güneş ne renk?
Gökyüzünde bizleri her gün sıcak sarı tonuyla karşılayan Güneş, aslında bizim onu gördüğümüz renkte değil. Peki, Güneş ne renk?
Eğer sarı renkte gördüğümüz için sarı olduğu mantığı doğru olsaydı, uzayın koyu mavi bir tonda, yıldızların da hepsinin ışıltılı renklerde olması gerekirdi.
Güneş bize bu renkte görünüyor çünkü onu, Dünya atmosferini bir filtre gibi kullanarak izliyoruz.
Atmosferimiz Güneş’ten gelen bazı dalga boylarındaki ışımayı absorbe ediyor, bazılarını yansıtıyor.
Yani yüzey ısısı 6 bin derece civarında olan Güneş’in gerçek rengini göremiyoruz. Eğer ona uygun bir uzay filtresiyle, bir başka deyişle; atmosferik renk değişimlerini ortadan kaldırabilecek bir filtreyle bakabilseydik tamamen beyaz olduğunu görebilirdik.
Aslında Güneş’in bir rengi yok. Güneşin beyaz ışığı, tüm renklerin karışımını içeriyor. Güneş ışınları, içinde mor, mavi, kırmızı, sarı, turuncu ve yeşili barındırır.
Işınlar atmosferden geçerken, mor ışıklar kırmızıya oranla daha fazla dağılırlar. Mavi renk de yeryüzüne kırılarak yansır. Bu durumda gökyüzünü mavi tonlarında, Güneş’i de sarı renkte görürüz.
Atmosfer olmasaydı, onu parlak beyaz bir Güneş olarak görürdük. Fakat o zaman gökyüzü, tıpkı geceleri olduğu gibi daima karanlık olurdu.
Kaynak: Popular Science
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