Güneş'in şimdiye kadar çekilen en yakın görüntüleri

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:48

Güneş'i incelemek için ESA ve NASA arasında uluslararası bir işbirliği sonu oluşturulan Solar Orbiter uzay aracı, Güneş'e karşı ilk yakın geçişini Haziran'da tamamlamıştı. NASA'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın görüntüleri kaydedildi.

NASA

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli olan NASA proje bilim insanı Holly Gilbert, “Güneş'in bu benzeri görülmemiş resimleri şimdiye kadar elde ettiğimiz en yakın görüntüler. Bu şaşırtıcı görüntüler, bilim insanlarının Güneş'in atmosfer katmanlarını bir araya getirmelerine yardımcı olacak, bu da Dünya'nın yakınında ve güneş sistemi boyunca uzay havasını nasıl sürdüğünü anlamak için önemli olacaktır” açıklamalarında bulundu.

NASA

ESA’nın Solar Orbiter proje bilimcisi Daniel Müller ise bu kadar erken sonuçlar beklemediklerini belirterek, “Bu görüntüler Solar Orbiter'in mükemmel bir başlangıç yaptığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.



NASA