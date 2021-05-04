Güney Afrika aslan yetiştiriciliğini yasaklayacak

04 Mayıs 2021 Salı, 15:10

Güney Afrika'da bir değerlendirme heyeti, avlanmak ve yavru aslanların sevilmesi amacıyla tutsak aslan yetiştiriciliğinin yabani aslanların korunmasını tehlikeye attığı ve turizme zarar verdiği uyarısında bulunduktan sonra hükümet uygulamaya son verme sözü verdi.

Independent Türkçe’nin derlediği habere göre Çevre Bakanı Barbara Creecy, heyetin yaklaşık 600 sayfalık raporundaki önerilerin tamamını hayata geçireceğini söyledi. Söz konusu öneriler arasında ticari kazanç amaçlı aslan yetiştiriciliği ve sahipliğine son vermek de var.

Raporda büyük kedilerin popülasyonunu da tehdit eden geleneksel Çin tıbbı için malzeme, mücevher ve avcılık hatırası olarak satılan aslan kemiklerinin ticaretinin durdurulması da önerildi.

Değerlendirmenin sunumunda Creecy, tutsak aslanlara dair önerilere atıfta bulunarak "Bakanlığın bunlara göre harekete geçmesini ve önerilerin uygulanması için gerekli istişarelerde bulunulduğundan emin olunmasını talep ettim" dedi.

Fakat bakanlık tarafından 2019'da atanan 26 kişiden oluşan değerlendirme heyetindekiler tutsak aslan yetiştiriciliğiyle nasıl mücadele edileceği konusunda fikir birliği sağlayamamıştı.

Creecy yabani aslan avına son vermeyi planlamadığını da vurguladı.

Tutsak aslanların avlanmasını önlemek hakiki yaban hayatı avcılığı sektörünün çıkarınadır. Avcılık ekonomisini destekleyecek, uluslararası itibarımızı ve bu ekonominin yarattığı işleri artıracaktır.

Çevreciler Güney Afrika'da yaklaşık 3 bin yabani aslana kıyasla sayıları 8 bin ila 10 bin arasında değişen tutsak aslan olduğunu tahmin ediyor. Yavrular turistlerin sevmesi ve birlikte poz vermesi için ülkedeki çiftliklerde yetiştirilse de başa çıkılamayacak kadar büyüdüklerinde avlanılabiliyor.

Değerlendirme heyeti aslanların yanı sıra leoparlar, gergedanlar ve fillere dair politikaları da gözden geçirmekle görevlendirilmişti. Tartışmalı gergedan boynuzu ve fildişi stokçuluğu konusunda heyet, bunları çözüme kavuşturma stratejisi için Afrika'nın güneyindeki diğer ülkelere danışılmasını önerdi.

"YABAN HAYATI İÇİN BİR ZAFER"

Hayvanlara yardım kuruluşu World Animal Protection, Güney Afrika'nın raporun tavsiyelerini uygulama taahhüdünü “yaban hayatı için bir zafer” olarak nitelendirdi.

Yardım kuruluşu "Güney Afrika hükümetinin uzun süreli ve anlamlı bir değişime bağlılıkta ilk adımı atan bu son hamlesi cesur bir hamle" dedi.