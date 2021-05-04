Güney Afrika aslan yetiştiriciliğini yasaklayacak
Çevre Bakanı Barbara Creecy, aslan ticaretine kısıtlama getirilmesi çağrısında bulunan raporun önerilerini uygulamaya söz verdi. Bu karar "yaban hayatı için bir zafer" olarak tanımlandı.
Güney Afrika'da bir değerlendirme heyeti, avlanmak ve yavru
aslanların sevilmesi amacıyla tutsak aslan yetiştiriciliğinin yabani aslanların
korunmasını tehlikeye attığı ve turizme zarar verdiği uyarısında bulunduktan
sonra hükümet uygulamaya son verme sözü verdi.
Independent Türkçe’nin derlediği habere göre Çevre Bakanı
Barbara Creecy, heyetin yaklaşık 600 sayfalık raporundaki önerilerin tamamını
hayata geçireceğini söyledi. Söz konusu öneriler arasında ticari kazanç amaçlı
aslan yetiştiriciliği ve sahipliğine son vermek de var.
Raporda büyük kedilerin popülasyonunu da tehdit eden
geleneksel Çin tıbbı için malzeme, mücevher ve avcılık hatırası olarak satılan
aslan kemiklerinin ticaretinin durdurulması da önerildi.
Değerlendirmenin sunumunda Creecy, tutsak aslanlara dair
önerilere atıfta bulunarak "Bakanlığın bunlara göre harekete geçmesini ve
önerilerin uygulanması için gerekli istişarelerde bulunulduğundan emin
olunmasını talep ettim" dedi.
Fakat bakanlık tarafından 2019'da atanan 26 kişiden oluşan
değerlendirme heyetindekiler tutsak aslan yetiştiriciliğiyle nasıl mücadele
edileceği konusunda fikir birliği sağlayamamıştı.
Creecy yabani aslan avına son vermeyi planlamadığını da
vurguladı.
Tutsak aslanların avlanmasını önlemek hakiki yaban hayatı
avcılığı sektörünün çıkarınadır. Avcılık ekonomisini destekleyecek,
uluslararası itibarımızı ve bu ekonominin yarattığı işleri artıracaktır.
Çevreciler Güney Afrika'da yaklaşık 3 bin yabani aslana
kıyasla sayıları 8 bin ila 10 bin arasında değişen tutsak aslan olduğunu tahmin
ediyor. Yavrular turistlerin sevmesi ve birlikte poz vermesi için ülkedeki
çiftliklerde yetiştirilse de başa çıkılamayacak kadar büyüdüklerinde
avlanılabiliyor.
Değerlendirme heyeti aslanların yanı sıra leoparlar,
gergedanlar ve fillere dair politikaları da gözden geçirmekle
görevlendirilmişti. Tartışmalı gergedan boynuzu ve fildişi stokçuluğu konusunda
heyet, bunları çözüme kavuşturma stratejisi için Afrika'nın güneyindeki diğer
ülkelere danışılmasını önerdi.
"YABAN HAYATI İÇİN BİR ZAFER"
Hayvanlara yardım kuruluşu World Animal Protection, Güney
Afrika'nın raporun tavsiyelerini uygulama taahhüdünü “yaban hayatı için bir
zafer” olarak nitelendirdi.
Yardım kuruluşu "Güney Afrika hükümetinin uzun süreli ve anlamlı bir değişime bağlılıkta ilk adımı atan bu son hamlesi cesur bir hamle" dedi.
İlgili Haberler
- Sinovac aşısı, İngiltere ve Güney Afrika mutantlarına karşı iyi sonuçlar verdi
- ABD'de Güney Afrika’dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretildi
- Güney Afrika’da AstraZeneca aşılama uygulaması geçici olarak durduruldu
- Güney Afrika'da kadınlar erkek şiddetine karşı silah eğitimi alıyor
- Mutant virüs tehlikesi, algoritmaları değiştirdi: Danimarka, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’dan gelenlere farklı kurallar uygulanacak
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
- Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- 'Asker komutan tarafından öldürüldü' iddiası
- Milyonlarca memuru ilgilendiren karar