Turuncu besinler bağışıklığı güçlendiriyor: 'Beta karoten' nedir?

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:00

Besinlerin lezzetleri kadar renkleri de pek çok şeyi ifade ediyor. ‘Renkli diyeti’ kapsayan 5 renk grubu bulunuyor. Bu renklerden biri de turuncu(sarı/turuncu) grubunu oluşturan gıdalar. Bu renk besinleri özel ve sağlıklı kılan madde ise ‘beta karoten’.

Beta karotenin, turuncu ve sarı meyve-sebzelere rengini veren bir bitki pigmenti olduğnu söyleyen Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, bu maddenin çok güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynadığını belirtti. Özger, beta karotenin belirli kanser türlerinden (premenopozal meme kanseri, akciğer kanseri, pankreas kanseri) kalp hastalıklarından ve Alzheimer hastalığı gibi bilişsel bozukluklardan koruyabildiğini ve göz sağlığını geliştirebildiğini de aktardı.

BETA KAROTEN NEDİR?

Karoten, fotosentez için önemli bir fotosentetik pigmenttir. Soğurduğu ışığı klorofile aktararak fotosenteze katkıda bulunur. Havuç ve çoğu başka sebze ve meyvelerin turuncu renginden sorumludur.

Beta-karoten, yağda çözünebilen bir çeşit karotenoiddir ve aynı zamanda provitamin A olarak da bilinir. Turuncu ve sarı renkli sebze/meyvelerde bol miktarda bulunan bu madde bazı tahıl ve yağlarda da rastlanılmaktadır.



Özellikle havuç başta olmak üzere turuncu sebzeler ve meyveler beta-karoten açısından zengindir. Diğer besinler arasında tatlı patates, balkabağı, kabak, dolmalık biber, kayısı ve papaya bulunmaktadır. Beta-karoten sarı ve kırmızı besin maddelerinde de bol miktarda bulunur. Mısır, domates, sarı kabak ve karpuz da bol miktarda betkaroten içerir.



Beta-karoten A vitamini alımı için gerekli bir kaynaktır. A vitamini vücudun normal büyümesi ve gelişimi, bağışıklık sistemi, cilt ve görme için oldukça önemlidir. Beta-karoten cildin ultra-viyole ışınlarına maruz kaldığında kansere yakalanma riskini arttıran radikalleri elimine eder.Antioksidan özelliği ile bu radikalleri nötrleştirir.



Beta karoten içeriği yüksek besinler tüketmek, sağlık ve özellikle bağışıklık için oldukça faydalı. Bu nedenle uzmanlar beslenmede sarı-turuncu renkli besinlere yer vermek gerektiği konusunda uyarıyor.

İşte beta karoten bakımından zengin besinler…