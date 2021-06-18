Güney Kore 'gizli kamera pornosu' ile mücadele ediyor: Rıza dışı fotoğraf ve görüntüler kontrolsüzce yayılıyor

18 Haziran 2021 Cuma, 12:19

Güney Kore, genellikle erkeklerin tuvalet, giyinme odası ve otel gibi yerlerde kadınları rızaları olmadan gizlice kayda aldığı "gizle kamera pornosu" salgınıyla boğuşuyor. Siber cinsel suç işleyerek elde edilen bu kayıtlar daha sonra para karşılığında satılabiliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, rızaları olmaksızın kadınların ve kız çocuklarının cinsel içerikli görüntülerinin paylaşılması Güney Kore'de yaygın bir sorun. Konuya ilişkin araştırma yürüten İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sorunun bundan etkilenen kişiler üzerinde "yıkıcı" yansımaları olduğunu belirterek, görüntülerin "kontrolsüz biçimde yayılabileceği" uyarısında bulundu.

Ancak "Benim Hayatım Senin Pornon Değil: Güney Kore'de Dijital Cinsel Suçlar" başlıklı raporu hazırlayan insan hakları alanında öncü HRW, üzerinde oynanmış veya sahte görüntüler ile intikam pornosuna da dikkat çekiyor.

Çalışmanın yazarı Heather Barr, "Dijital cinsel suçlar Güney Kore'de o kadar yaygın ve korkulur bir hal aldı ki, artık tüm kadınların ve kız çocuklarının hayat kalitesini etkiliyor" dedi.

Kadınlar ve kız çocukları bize, umumi tuvaletleri kullanmaktan kaçındıklarını ve gizli kameralar sebebiyle kamusal alanlarda ve hatta evde bile tedirgin hissettiklerini anlattı. Dijital cinsel suça maruz kalanların endişe verici bir kısmı intiharı düşündüklerini söyledi.

Ayrıca HRW kadın hakları geçici direktörü Barr şu ifadeleri kullandı:

"Rıza dışı bu görüntüleri seyreden herkes bir ekran görüntüsü alarak bunu herhangi bir web sitesinde herhangi bir zamanda paylaşabilir ve bu sitelerden de görüntüler kontrolsüz biçimde yayılabilir."

"Hukuk sisteminden çok az destek alan mağdurlar, hayatlarının geri kalanında bu suçlarla uğraşmak durumunda kalıyor."

İnsan hakları aktivisti, Güney Kore ceza hukuku sistemindeki yetkililerin rutin şekilde "bu epey ciddi suçları bariz olarak anlamıyormuş veya kabul etmiyormuş" gibi göründüğü konusunda uyarıda bulundu. Geçici direktör, yetkililerin çoğunun erkeklerden oluştuğunu da ekledi.