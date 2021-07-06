Güney Kore'de bir general, subaya cinsel istismarda bulundu
Güney Kore ordusunda bir general, bir subaya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, adı açıklanmayan ve gözaltına alınan tuğgeneralin, astsubayın olayı yetkililere bildirmesi üzerine görevinden alındığını duyurdu.
Bakanlık sözcüsü Boo Seung-chan, mağdur için "tüm yasal ve kurumsal desteğin" sağlanacağı sözünü vererek "Soruşturma yürütülüyor. Davayı derinlemesine inceleyeceğiz ve gerekli önlemleri alacağız" dedi.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Kışlalarda artan cinsel suç raporları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Güney Kore ordusunda, birkaç ay önce de bir kadın hava kuvvetleri mensubu, meslektaşının saldırısının ardından intihar etmişti.
Soyadı Lee olan başçavuş, mart ayı başında aynı rütbedeki meslektaşı tarafından cinsel saldırıya uğramış ve durumu üst rütbelilere bildirmişti.
Mayıs sonunda evinde ölü bulunan başçavuşun intihar ettiği tespit edilmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Haberde, Güney Kore Savunma Bakanlığının mayıs ayından bu yana "diğer cinsel istismar mağdurlarını ortaya çıkarmak ve korumak için bir soruşturma başlattığı, yaklaşık 20 vakayı müfettişlere teslim ettiği" bilgisine de yer verildi.
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