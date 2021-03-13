Güneydoğu’da AKP’den kopuş başladı... CHP üye sayılarında dikkat çeken artış

13 Mart 2021 Cumartesi, 10:24

Partisinin Batman ve Diyarbakır gibi kentlerde yükselişe geçtiğini belirten CHP 27’ci dönem Batman milletvekili adayı ve il yöneticisi Bünyamin Nayman, “Sön dönemde halkımız bölgede partimize yoğun ilgi göstermektedir. Üye sayımız katlanarak yükseliyor. Demokratik anlamda, iş ve aş bakımından iktidar partisinden umduğunu bulamayan bölge insanı umudu CHP’de arıyor. Biz de halkımıza layık olmak için elimizden bütün çabaları gösteriyoruz” dedi.

Yaptıkları halk ziyaretlerinde toplumdan büyük ilgi gördüklerinin altını çizen CHP’li Nayman, partilerinin politikası gereği, demokrasi zemininde; eşitlik, adalet, emek, aş – iş ve toplumsal huzur için çalıştıklarını söyledi. Hüseyin Yaşar, “Biz, farklılıkların zenginlik olduğuna inanan bir siyasal geleneğe sahibiz. Bizim siyaset geleneğimiz, hiç kimsenin diline, dinine, milliyetine, etnisitesine müdahale etmez. Tam tersine herkesin kendisini var etmesi için güvencedir. Türkiye’yi içine düştüğü bu kaostan, ekonomik krizden CHP kurtaracaktır. CHP, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bir karanlıktan çıkmak için tek umuttur” diye konuştu.







Batman’da üye sayısı 3 katına çıktı



CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ise halkın parti binasına akın edip gruplar halinde üye olduğunu ifade ederek, “Son 3 ayda 2 bin kişiye yakın Batmanlı yurttaşımız partimize gelip üye kaydını yaptırdı. Kayıtlar devam ediyor. Özellikle AKP’den rahatsız olanlar gelip partimize katılmayı tercih ediyor. İş dünyasından, esnaflar, emekçiler, çalışan kadınlar, gençler ve evde çalışan emekçi kadınlar gelip partimize üye oluyor. Gelip üye olanlar arasında kanaat önderleri de bulunuyor. Daha önce Batman’da partimizin 800 civarında üyesi vardı. Son bir yılda bu sayı katlanarak artmaya devam ediyor. Bu yıl hedefimiz, üye sayımızı 5 bine çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da binlerce yeni üye

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ise son süreçte 1000 yeni üye kaydı yaptıklarını aktararak, “Bir yıl önce üye sayımız 3 bin civarındaydı. Şuan genel merkeze yeni gönderilen kayıt formları ile birlikte üye sayımız 4500’e yükseldi. Yeni kurulan ilçe başkanlıklarımıza 1000 civarı üye kaydımız var. Toplamda üye sayımız Diyarbakır’da 5500’e yükseldi” diye ifade etti.

Halkın, AKP’nin ayrımcı politikalarından dolayı Güneydoğu’da CHP’yi demokrasi ve adalet kapısı anlamında umut ışığı olarak gördüğünü söyleyen Diyarbakır İl Başkanı Özel, bu bağlamda partilerine ilginin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi. Özel, son dönemde AKP’den çok sayıda yurttaşın CHP Diyarbakır il ve ilçe başkanlıklarına gelip üye kaydı yaptırdığını, gelenler arasında yönetim kadrosundan olanların da olduğunu sözlerine ekledi.