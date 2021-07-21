Günlük vaka sayısının 9 bine dayandı! Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarındaki korkutan artış sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasına göre, bugün Türkiye'de günlük vaka sayısı 9 bine yaklaştı.
Vaka sayılarındaki korkutan artış tartışma konusu olurken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli paylaşımlar geldi.
Koca sosyal medya hesabından paylaşımlarda, ''İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8.780.
TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE AKLIMIZDA OLSUN.
Bugünkü yeni vaka sayısı 8.780. Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli'' ifadelerini kullandı.
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