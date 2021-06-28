Koronavirüs aşısı olanlara iyi haber: Yüzde 1'i bile bulmuyor...
ABD merkezli haber ajansı Associated Press, ülkede koronavirüsten ölenleri analiz etti ve dikkat çekici sonuçlara ulaştı.
Dünya çapında 3.9 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı geliştirilen aşılar birçok ülkede kullanılmaya başlarken, aşının önemini gözler önüne seren çarpıcı bir sonuç ABD’den geldi.
ABD merkezli haber ajansı Associated Press, ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenleri analiz etti ve aşı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.
Haber ajansının Mayıs ayını kapsayan incelemesinde 853.000’den fazla insanın Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve bunlardan sadece 1.200’ünün aşı olduğu belirlendi. Bu sonuçlara göre ABD’de Mayıs ayında Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılanların sadece yüzde 0.1’i iki doz aşısını olanlardı.
Öte yandan Mayıs ayı içerisinde 18.000 kişinin öldüğünü ve bunun da 150’sinin iki doz aşı olduğunu aktaran Associated Press, “Mayıs ayında Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenler arasında iki doz aşı olanların oranı sadece yüzde 0.8” ifadesine yer verdi. Haberde ölenlerin yüzde 99’undan fazlasının aşı olmadığına vurgu yapıldı.
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