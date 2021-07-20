Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

20 Temmuz 2021 Salı, 19:50

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Düne göre test sayısında büyük düşüş gözlemlenirken vaka sayılarında ise korkutan bir artış gerçekleşti. 20 Temmuz verilerine göre, 226 bin 513 test yapılıp 7 bin 667 vaka tespit edilirken, son 24 saatte 8 bin 537 yeni vaka tespit edildi ve 46 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir” dedi.

Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/m3MwgC78M7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.89, ikinci doz ortalaması yüzde 34.06, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 63 milyon 831 bin 123 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane.

Türkiye'nin 20 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: