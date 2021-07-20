Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ
Düne göre test sayısında büyük düşüş gözlemlenirken vaka sayılarında ise korkutan bir artış gerçekleşti. 20 Temmuz verilerine göre, 226 bin 513 test yapılıp 7 bin 667 vaka tespit edilirken, son 24 saatte 8 bin 537 yeni vaka tespit edildi ve 46 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir” dedi.
Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/m3MwgC78M7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.89, ikinci doz ortalaması yüzde 34.06, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 63 milyon 831 bin 123 oldu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane.
Türkiye'nin 20 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: "Aşılanmış kişiler Delta varyantına enfekte olsalar dahi hastalığı kolay atlatıyorlar"
- Tokyo 2020 öncesi iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
- Koronavirüse yakalanan tenisçi Coco Gauff, Tokyo 2020'ye katılamayacak
- Galatasaray'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Video Haberler
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
- Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- CHP'den yurttaşlara videolu bayram mesajı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- Yüzleri insanlıkla bedenleri toprakla buluştu
- Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
- Denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı
- Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk açıklaması
- Erdoğan'dan Taliban'ın tepkisine yanıt
- İçişleri Bakanlığı’na karşı yiğitçe karar
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı