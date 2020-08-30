Günseli Baki’den fotoğraf sergisi
Günseli Baki’nin “Git Üstüne Bir Şey Giy!” adlı kişisel sergisi İzmir Konak’taki K2 Güncel Sanat Merkezi’nde yapılacak.
İzmir Konak’taki K2 Güncel Sanat Merkezi, 2-16 Eylül tarihleri arasında Günseli Baki’nin “Git Üstüne Bir Şey Giy!” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
Baki, sergisinde kadınların çocukluktan itibaren toplumsal ve kültürel olarak alımladığı uyarıların kendi bedeni üzerinde yarattığı yabancılaşmayı kırmak için bedenini parçalayarak ürettiği imgeleri, doğadaki form ve karşılıkları ile birleştiriyor.
Fotoğrafın kendisini de kişinin kendini parçalara ayırdığı birer ayna olarak gören fotoğrafçı, verili kodları kırmak ve dönüştürmek için hatırlamamızı sağlamaya çalışıyor. Sergiye aynı zamanda 10 fotoğrafçının otoportreleri ve metinleri de eşlik ediyor.
Sergide fotoğraf ve metinleri yer alan sanatçılar: Dilara Kızıldağ, Gülnaz Bingöl, Hale Güzin Kızılaslan, Meryem Güldürdak, Nesrin Ermiş, Nurgül Öz, Serra Akcan, Sinem Parlak, Sezgi Abalı, Şehlem Kaçar.
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