Gürer: 15 Temmuz dayanışma kampanyasında toplanan ‘338 milyon TL’ ne zaman dağıtılacak?

04 Eylül 2020 Cuma, 14:28

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini yanıtlayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kampanya kapsamında 338 milyon 933 bin 650 TL toplandığını, açıkladı.

Bakan Selçuk, kampanya kapsamında toplanan 338 milyon 933 bin TL’den 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarına 4 sefer 1000’er TL olmak üzere 11 milyon 932 bin TL verildiğini bildirdi.

İDDİALAR MECLİS GÜNDEMİNDE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, adlarına açılan kampanyada toplanan paraların kendilerine verilmediğini iddia eden 15 Temmuz gazileri ve şehitlerinin yakınlarının iddialarını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

TOPLANAN PARALAR NEREDE?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un, “15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “330 milyon liranın nasıl kullanılacağı konusunda bir düşünceniz var mıdır? “ sorusunu yöneltti.

PARA TOPLANDIKTAN 3 YIL SONRA VAKIF KURMUŞLAR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 13 Temmuz 2019’da merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı’nın kurulduğunu hatırlattı.

338 MİLYON 933 BİN TL TOPLANMIŞ

Bakan Selçuk, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında açılan hesapta 338 milyon 933 bin 650 TL toplandığını ve toplanan paraların geçen yıl kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı’nın hesabına aktarıldığını bildirdi.

4 SEFERDE 1000’ER TL

Bakan Selçuk, toplanan 338 milyon 933 bin TL’den, 29 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 bin 734 gazi ve 251 şehit yakınına 1000’er TL olmak üzere 4 seferde toplamda 11 milyon 932 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti.

“NEDEN 3 YIL BEKLENDİ”

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise kampanyanın 2016 yılında başlatılmasının üzerinden tam 3 yıl geçtikten sonra 2019 yılında şehit yakınları ve gaziler adına bir vakıf kurularak toplanan paraların bu vakfa aktarılmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.

Kampanya da toplanan miktarın vakfa aktarılana kadar geçen 3 yıllık süre içinde ne amaçla kullanıldığının halen gizemini koruduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler 3 yıl boyunca bu paraların akıbetini merak etti. Zaman zaman eylem bile yapan şehit yakınları ve gazilerinde oluşan soru işaretlerini giderici bir açıklama yapılmadı” dedi.

Toplanan ve vakfa aktarıldığı söylenen 338 milyon 933 bin TL’nin sadece 11 milyon 932 bin TL’sinin bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aktarıldığına da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer mevcutta toplanan yardımlar söz verildiği gibi bugüne kadar dağıtımı yapılmış olmalıydı” dedi.

EYLEM YAPMIŞLARDI

Bilindiği gibi adlarına açılan kampanya kapsamında toplanan paraların akıbetini merak eden ve bu konuda yetkililerden tatmin edici bir yanıt alamayan 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerinin yaptıkları eylemler zaman zaman basına da yansımıştı.