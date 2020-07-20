Gürer: “Kim etkili, kim yetkili belli değil”

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:56

İki kurum arasındaki yetki karmaşası nedeniyle yazılı soru önergesine 1 yıldır yanıt alamayan CHP Niğde Milletvekili Gürer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devlet kurumlarını getirdiği son noktanın kaygı verici boyutlara ulaştığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım alanlarının kiralanmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Önergeye Bakan Bekir Pakdemirli imzasıyla verilen yanıtta, konunun Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev alanı içinde olmadığı gerekçesiyle soru yanıtsız bırakıldı.

Gürer, bu kez aynı soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan gelen yanıt ise devlet kurumlarında baş gösteren ciddiyetsizliği gözler önüne serdi. Zira, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan gelen yanıtta, önergede bahsi geçen konunun Tarım ve Orman Bakanlığının yetki alanında olduğu belirtiliyordu.

İŞTE 1 YILDIR YANITLANAMAYAN SORU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 16 Temmuz 2019’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Çiftçilerimiz tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması işlemleri ile ilgili olarak;2018 ve 2019 yılarında kaç adet hak sahibi, yukarıda anılan işlemlerden, faydalanmıştır? Faydalanan çiftçilerin illere göre dağılımı nasıldır?” şeklinde sorular yöneltti.

TARIM BAKANLIĞI: “YETKİ BİZDE DEĞİL”

Gürer’in soru önergesine 15 Haziran 2020’da Bakan Pakdemirli imzasıyla verilen yanıtta, “Önergede bahsi geçen konular 4706 sayılı Kanun gereğince Bakanlığımız görev alanına girmemektedir” ifadelerine yer verildi.

GÜRER, AYNI SORUYU CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINA YÖNELTTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu kez aynı soru önergesini 19 Haziran 2020’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: “YETKİ TARIM BAKANLIĞINDA”

Gürer’in önergesine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzasıyla 14 Temmuz 2020’e verilen yanıt ise devlet kurumları arasındaki yetki karmaşasının yarattığı boyutları gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘bizim yetkimizde değil’ dediği soru önergesine verdiği yanıtta, yetkinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olduğunun altını çizdi.

BAKANLIKLARI İLGİLENDİREN ÖNERGELER, BAKANLIKLARCA YANITLANIR

Fuat Oktay, soru önergelerinden, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşların görev alanına giren konulara ilişkin önergelerin cevaplandırıldığını belirterek, “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır” açıklamasında bulundu.

OKTAY: “GÜRER’İN ÖNERGESİ TARIM BAKANLIĞINI İLGİLENDİRİYOR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer tarafından verilen 7/31170 esas numaralı yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir” ifadelerine yer verdi.

GÜRER: “TARIMLA İLGİLİ SORUYU GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA MI SORALIM?”

Yaklaşık 1 yıl önce verdiği soru önergesinin önce Tarım ve Orman Bakanlığı, sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamlarınca yanıtsız bırakılmasını eleştiren Gürer, “Bu nasıl bir yetki karmaşasıdır? Tarım Bakanlığına mı yoksa Cumhurbaşkanı Yardımcılığına mı soruya doğru yanıt verdi? Tarım alanlarının kiralanmasıyla ilgili soruyu Sağlık Bakanlığına mı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına mı yoksa Gençlik ve Spor Bakanlığı’na mı sormalıyız?” diyerek tepkisini dile getirdi.

SORU ÖNERGEME 1 YILDIR YANIT ALAMIYORUM

Gürer, “Geçen yıl 16 Temmuz’da verdiğim yazılı soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı ‘yetki bizde değil’ diyerek yanıt vermedi. Aynı soruyu bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘yetki bizde değil’ dediği konunun, Tarım ve Orman Bakanlığında olduğunu resmi yazı ile bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle oluşan yeni sistem, devletimizin bazı kurumlarında ciddiyetsizliğe, yetki karmaşasına yol açtı” dedi.

SORMAYA DEVAM EDECEĞİM

Geçen yıl 16 Temmuz’da verdiği soru önergesine ne Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ne de Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yanıt alamamasının belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Milletvekilleri olarak vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini, soru önergeleriyle TBMM gündemine getiriyoruz. Sorduğumuz soru yanıtlanmayacak kadar zor bir soru değil. Bu soruların yanıtını alana kadar mücadelemi sürdüreceğim. Bu soru önergeleri, sadece soru sormak için hazırlanmış önergeler değildir. Bağında, bahçesinde, tarlasında alın teri dökerek geçimini sağlamaya çalışan çiftçinin, üreticinin talebini ve beklentilerini içiren sorulardır” diye konuştu.

İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞIYORUM

TBMM’de en çok soru önergesi veren milletvekilleri arasında yer alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bugüne kadar ilgili bakanlıklara binlerce yazılı ve sözlü soru önergeleri verdim. Çok sayıda sorum yanıtsız kalırken, yanıt aldığım sorular da vardır. Bu sorular, vatandaşların sorunlarının Meclis gündemine taşınmasını ve bu sorunlara çözüm bulunmasını amaçlamaktadır. Zaman zaman soru önergelerimize verilen yanıtlar geçiştirildi ama ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kalıyorum. Bakanlık kendi yetki ve sorumluluğunu bilmiyor mu? Biliyorsa önergemize neden doğru yanıt vermiyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.



