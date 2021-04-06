Güvenlik güçlerinin indirdiği 'Ölmek istemiyorum' pankartı Beşiktaş Çarşı'ya asıldı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu'daki bir panoya asıldıktan sonra, güvenlik güçlerince indirilen "Ölmek istemiyorum' başlıklı şikayet mektubunun yer aldığı dev pankart, Beşiktaş Çarşısı'ndaki bir binaya asıldı.
İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilmesinin ardından birçok ilde vatandaşlar sokağa çıkarak kararı protesto etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da dikkat çekici bir eyleme imza attı. İstanbul’un merkezi güzergahlarından biri olan Zincirlikuyu’ya üzerinde "Ölmek istemiyorum" başlıklı bir şikayet mektubunun yer aldığı dev pankart astı. Dev şikayet dilekçesi, asıldığı gün güvenlik güçlerince indirildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da pankartın indirilmesi üzerine sosyal medya hesabından "Bu anlamlı çalışmayı daha çok İstanbullu görmeli... Kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız. Baskı dosyasını bize iletin Beşiktaş Çarşı’daki duvarımız sizin için hazır" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine indirilen şikayet afişi Beşiktaş Çarşı'ya asıldı.
Afişin asılmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, sosyal medya hesabından bu kez "Söz verdiğimiz gibi kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız" diyerek asılan afişin paylaşımını yaptı.
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