MHP'den binaya asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişine Bahçeli'yle yanıt: "Ahlaksız bir hal..."

02 Nisan 2021 Cuma, 11:15

Kocaeli'de DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın şube binasına "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" pankartı asmasının ardından aynı binada bulunan MHP, Devlet Bahçeli'nin ifadelerinin olduğu ve İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan sözlerini astı.

MHP Kocaeli İl Teşkilatı, Bahçeli'nin iki gün önce partisinin grup toplantısında sarf ettiği, "İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir" sözlerini Bahçeli'nin fotoğrafı ile pankart haline getirerek Birleşik Metal-İş'in pankartının yanına astı.

Birleşik Metal-İş Genel Merkezi ise, bu iki pankartın yan yana olduğu fotoğrafı Twitter hesabından "Aynı binada oturan 2 kurumun İstanbul Sözleşmesi konusuna bakış açısı ve kullandığı dil. Kimin okumadığı belli (İBRETLİK DURUM)" notuyla paylaştı.