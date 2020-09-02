Güzelbahçe'de aşure kazanı kaynadı, lokmalar dağıtıldı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 09:55

6 ağustos tarihinde adı gibi güzel bir ilçede göreve başladığını söyleyen Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, “22 yıllık meslek yaşamımda inşallah hep birlikte güzel bir görev süreci yaşarız. Hz. Ali’nin civan mertliğini örnek alarak, şiar edinerek ve Peygamber efendimizin torunu Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin yasını matemini bugüne kadar taşıyarak bu iki temel üzerinde aslında Alevi toplumu bir düstur bir paradigma ortaya koymuştur. Nedir bu ‘incinsen de incitme’, davranışlarınla ya da sözlerinle kalp kırma ya da başka bir ifade ile ne düşünürsen ne olursan ol toleranslı ol. Bu gerçekten dünyayı insanlığı bir arada tutan anlayış. Yaklaşık 1340 yıldır bu anlayışın insanlarımız tarafından beslenerek bugüne getiriliyor olması onları bu toplumun aynı zamanda çimentosu haline getirmiş. Geçmişe baktığımızda Osmanlı döneminde de Anadolu toprakları üzerinde birlik beraberlik içerisinde 600 yıla yakın yaşanmışsa yine bu anlayışın sayesinde olmuştur. Cumhuriyeti’in kuruluşuna omuz verilmiş ve bugüne kadar getirilmişse yine bu anlayışın eseridir. Allah’tan niyaz ediyorum ki büyük Atatürk’ün de söylediği gibi ilal ebette bu toplum bu topraklar üzerinde payidar kalmaya her birimizin gayretiyle ve kuvvetiyle bir araya gelmesiyle devam edecektir. Bu vesileyle bu ay içerisinde yapmış olduğunuz ibadetlerin Hak tarafından kabul edilmesini niyaz ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

'GÖZYAŞLARIMIZ AYNI'

Yas-ı Matem ayında olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Sevgili canlar bu kutsal günlerde oruç tutan cümle canlarımızın orucu kabul olsun. Göz renklerimiz farklı olsa da gözyaşlarımız aynıdır. Hacı Bektaş Veli der ki 'Okunacak en güzel kitap insandır'. Yeter artık ön yargıları bir tarafa bırakalım. Ön yargı yanılgının anasıdır. Bu güzel memlekette 82 milyon insanımızla birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamaktan başka çaremizin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Toplum olarak dayanışma duygularımızı geliştirmeliyiz. Ancak böyle yaparsak toplumsal barışı sağlayabilir, gelecek nesillere güzel bir ülke bırakabiliriz. Sevgili canlar, asırlardır süren bu matemi ve acıları hatırlıyoruz. Kaynayan bu kazanda farklılıkları ortaya koyarak, birlik ve beraberlik içinde bir arada oluyoruz. Elele omuz omuza vererek mutlu bir gelecek kurmanın temellerini atıyoruz. İşte hoşgörü budur. Barış ancak bu şekilde sağlanır. Sevgi, saygı ve hoşgörü içinde toplumsal barış ve kardeşlik duygularıyla hepinizi selamlıyor, hak lokmalarınızı kabul etsin'' dedi.

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Güzelbahçe Şube Başkanı Ali Rıza Özkan ise, ''Anadolu Aleviliği, kerbeladan sonra İslam'ın fark yaratan güzelliği olarak, kendine has hoşgörüye dayanan yaşam biçimi, derin kültürü, temiz ahlakı, gönül güzelliğiyle İslam'ın ışıldayan yüzü olmuştur. Bilimden yana akılcı, saygılı, hoşgörülü ve sevgi dolu bir inançtır. Yüzyıllardan beri görmezden gelinmiş, ötekileştirilmiş, yok sayılmıştır. Peygamberimiz aynı, kitabımız aynı aramızda soğanın zarı kadar inanç farklılığımız yoktur. Uzun, ince ve meşakkatli bu yolda sabır, inanç ve azimle korkmadan bilinçli olarak yürümeye devam edeceğiz'' dedi. Konuşmaların ardından deyişler eşliğinde, semah gösterileri sunuldu. Ardından yapılan aşure gelen misafirlere ikram edildi. Hayır severlerin destekleriyle yapılan Cemevi’ni gezdiren Başkan İnce, Kaymakam Bayraktar’a Cemevi ile ilgili bilgi verdi.