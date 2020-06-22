Güzelbahçeli kadın üreticinin başarı öyküsü

22 Haziran 2020 Pazartesi, 11:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve küçük ölçekli üreticiye destek olmak amacıyla başlattığı, Başkan Tunç Soyer’in de “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla sürdürdüğü model, yarattığı başarı öyküleriyle adım adım hedefe yaklaşıyor. Büyükşehir’in küçükbaş hayvan desteğinden faydalanarak üreticiliğe başlayan Güzelbahçe Payamlı mahallesinden Emine Ergin de bu hikayenin kahramanlarından biri. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 3 sakız koyunu ve 1 koçla besiciliğe başladı. Adeta çocukları gibi besleyip büyüttüğü koyunların sayısı hızla arttı. Çiftliğindeki hayvan varlığını 3 yıl içerisinde 10 katına çıkaran Ergin, şu anda 40 küçükbaştan oluşan sürüden elde ettiği gelirle kendi ayaklarının üzerinde dur uyor.

EVİMİN VE ÇOCUKLARIMIN İHTİYACINI KARŞILIYORUM

30 yaşındaki Emine Ergin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üretimi destekleme konusunda çok büyük teşvikleri olduğunu belirterek “Belediyemizin sağladığı üretim desteğine başvurdum ve başvurumun sonucunda belediyenin dağıtımını yaptığı 3 sakız koyunu ve 1 koçla hayvancılığa başladım. 3 yıl içerisinde sevgi ve emek vererek hayvan sayımı arttırdım, sürüyü büyüttüm. Evimin ve çocuklarımın et ve süt ihtiyacını tümüyle kendi hayvanlarımdan üretiyorum. Ayrıca kurbanlık koyun satarak geçimimi sağlıyorum.” diye konuştu.

“KADINLAR NELER BAŞARABİLECEKLERİNİN FARKINDA”

3 çocuk annesi Ergin, kırsal kesimde yaşayan tüm kadınların bu desteklerden faydalanarak hem üretime hem de aile bütçesine katkı sağlayabileceklerini söylüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kesimde yaşayan tüm kadınlara üretici olmaları konusunda destek verdiğini ve kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için teşvik ettiğini belirten Ergin, “Köyde yaşayan tüm kadınlarımıza tavsiyem neler başarabileceklerinin farkında olup kendi ayaklarının üzerinde durmak için harekete geçmeleri” diye konuştu.

2 BİN 772 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DAĞITIMI YAPILDI

Küçük ölçekli üreticiye ve kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeline öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve köylüsüne sağladığı desteklerle üreticisinin yüzünü güldürmeye, kent kırsalında hayvancılık faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla’da 295’i kadın olmak üzere toplam 2 bin 772 üreticiye 10 bin 786 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Yeni doğumlarla birlikte toplam küçükbaş hayvan sayısı 22 bin 500’ü buldu. Toplamda 321 köy ve mahallede hayvan dağıtım yapılan proje kapsamında Bayındır, Kiraz, Seferihisar ve Tire ilç elerindeki küçükbaş hayvancılık eğitimlerini tamamlayan üreticilere de önümüzdeki aylarda hayvan dağıtımı yapılmaya başlanacak.