Güzellik yarışmasında Covid-19 skandalı: Virüse yakalanan adayları yarıştırdılar

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:09

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, dünyada pek çok etkinlik de sıkı önlemler ve testler uygulanarak gerçekleştirilmeye başlandı. Fakat salgından ağır şekilde etkilenen ülkelerden olan Meksika’da ise bunun tersi bir durum ortaya çıktı. Miss Mexico 2021 güzellik yarışması organizatörleri büyük bir skandala imza attı.

KORONAVİRÜSE YAKALANMALARINA RAĞMEN YARIŞMA DEVAM ETTİ

Guardian’ın haberine göre, yarışmaya katılan adayların yarısı koronavirüse yakalanmasına rağmen yarışma süreci devam ettirildi.

Reforma gazetesine konuşan Chihuahua eyaletinden bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, 32 yarışmacıdan 15’inin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Yarışmacıların buna rağmen etkinliklere katıldığını belirten yetkili, “Birçoğunun öksürük, vücut ağrıları ve hatta ateşi olmasına rağmen durumdan şikayet etmemeleri tembihlenmiş” dedi.

İHBAR TELEFONU ORTAYA ÇIKARDI

Yetkililer, yarışma organizatörlerini iş birliği yapmama ve vakaların üstünü örtmekle suçlarken, söz konusu durumun isimsiz bir ihbar telefonuyla ortaya çıktığını açıkladı.

MEKSİKA'DA SON DURUM

Meksika’da dün, Şubat ayından bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı görüldü. Sağlık Bakanlığı, 7 bin 989 yeni vaka ve 269 can kaybı olduğunu bildirdi. Ülkede salgın başından bu yana toplam 2 milyon 549 bin 862 kişi virüse yakalanırken, 233 bin 958 kişi de yaşamını yitirdi.