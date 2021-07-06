Hindistan’da Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiler

06 Temmuz 2021 Salı, 10:59

Hindistan’da koronavirüsün yayılmasının ardından aşı dolandırıcılığı ortaya çıktı. Mumbai polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletindeki finans merkezi Mumbai'de veya yakınında en az 12 sahte aşılama turu yapıldığını söyledi.

Thakur, "Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı. Sahte aşı kampında bunu yapıyorlardı. Doktorları tutukladık. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastane kullanıyorlardı” dedi.

242 BİN LİRA KAZANDILAR

Bununla birlikte Thakur, tahmini olarak 2 bin 500 kişiye sahte enjeksiyon yapıldığını söyledi. Ayrıca, organizatörler, kurbanlarından aşı için ücret alarak toplamda 28 bin dolar (yaklaşık 242 bin lira) kazandı.

Olay nedeniyle şimdiye kadar hile, cinayete teşebbüs, komplo kurmak gibi suçlamalarla 14 kişi tutuklandı.

Thakur, polisin, dolandırıcılığa karışan diğer kişileri soruşturmaya devam etmesiyle daha fazla tutuklamanın olabileceğini söyledi.

SAVCILIK DOĞRULADI

Öte yandan, CNN International’ın haberine göre, sahte aşı uygulamaları mayıs sonu ile haziran başı arasında gerçekleşti. Yetkililer, aldıkları aşı sertifikalarından şüphelenen bazı dolandırıcılık mağdurlarının durumu polise bildirmesinin ardından soruşturmaya başladı.

Polis soruşturmasının ardından farklı davalar gelmeye başladı. Mumbai'de bir avukat olan Siddharth Chandrashekhar, 24 Haziran'da bir kamu yararı davası açtı. Bu noktada savcı, dolandırıcılık kurbanlarının 2 bin 500'den fazla olduğunu doğruladı. Bombay Yüksek Mahkemesi, iddiaların "gerçekten şok edici" olduğunu belirterek, eyalet ve yerel makamları "masum bireylerin gelecekte aldatılmaması için" harekete geçmeye çağırdı.

-NTV