Kasımpaşa'da Serkan Reçber, görevinden istifa etti

17 Ağustos 2021 Salı, 19:47

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da CEO'luk görevini yürüten Serkan Reçber, görevinden istifa etti.

Reçber, ayrılık kararını şu ifadelerle açıkladı:

"Yönetim kurulumuzla yaşadığım görüş ayrılığı sebebiyle ayrılma kararı aldım. Başta Başkanımız Turgay Ciner olmak üzere yönetim kuruluna ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dilerim."

Lacivert-beyazlı kulüpte UEFA Pro Lisans'ı olmamasına rağmen teknik direktörlük görevini yapması nedeniyle eleştirilen Şenol Can ile yollar ayrılmış, yerine Cihat Arslan getirilmişti.