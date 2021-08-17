Kasımpaşa'da Serkan Reçber, görevinden istifa etti

Eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Serkan Reçber, Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki yöneticilik görevinden ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2021 Salı, 19:47
Kasımpaşa'da Serkan Reçber, görevinden istifa etti
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da CEO'luk görevini yürüten Serkan Reçber, görevinden istifa etti.

Reçber, ayrılık kararını şu ifadelerle açıkladı:

"Yönetim kurulumuzla yaşadığım görüş ayrılığı sebebiyle ayrılma kararı aldım. Başta Başkanımız Turgay Ciner olmak üzere yönetim kuruluna ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dilerim."

Lacivert-beyazlı kulüpte UEFA Pro Lisans'ı olmamasına rağmen teknik direktörlük görevini yapması nedeniyle eleştirilen Şenol Can ile yollar ayrılmış, yerine Cihat Arslan getirilmişti.


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