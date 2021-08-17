Kasımpaşa'da Serkan Reçber, görevinden istifa etti
Eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Serkan Reçber, Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki yöneticilik görevinden ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da CEO'luk görevini yürüten Serkan Reçber, görevinden istifa etti.
Reçber, ayrılık kararını şu ifadelerle açıkladı:
"Yönetim kurulumuzla yaşadığım görüş ayrılığı sebebiyle ayrılma kararı aldım. Başta Başkanımız Turgay Ciner olmak üzere yönetim kuruluna ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dilerim."
Lacivert-beyazlı kulüpte UEFA Pro Lisans'ı olmamasına rağmen teknik direktörlük görevini yapması nedeniyle eleştirilen Şenol Can ile yollar ayrılmış, yerine Cihat Arslan getirilmişti.
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