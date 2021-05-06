Habertürk yayın akışından kaldırmıştı: Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
MHP ile kriz yaşayan Habertürk'te Ebru Baki'nin programı yayın akışından kaldırılmıştı. Habertürk'ten flaş bir hamle geldi.
MHP ile kriz yaşayan Habertürk‘te programı yayın akışından kaldırılan Ebru Baki bu sabah ekranlarda yer aldı. Ebru Baki’nin programda konuğu Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas oldu.
Habertürk'te istifalar konuşulurken, Ebru Baki’nin sunduğu Para-Gündem programı yayın akışından kaldırılmıştı.
Ancak Ebru Baki’nin yayın saatinde ekranlarda olduğu ve programın yayın akışına yeniden eklendiği görüldü.
Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in işine son verilmesinin ardından Ebru Baki’nin programa Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas ile çıkması dikkat çekti.
Baki’nin programda kriz hakkında yorumda bulunmaması dikkat çekti.
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