Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”

27 Ocak 2021 Çarşamba, 17:43

Nihal Bengisu Karaca ve AKP’li Mehmet Metiner arasındaki FETÖ’cü tartışması sert atışmalarla devam ediyor. Karaca daha önce yaptığı açıklamada Metiner hakkında, "Bu zatın yaptığı ve islami camiada herkesin bildiği korkunç şeyleri burada tek tek sıralamak da var ama değmez. Bu tetikçi zata tavsiyem, ipe sapa gelmez algı operasyonları yapacağına kendi itibarsız algısıyla uğraşması ve önce şu an iktidar medyasının yeni merkezi olan TürkMedya grubundan neden tam da kasım ayının başında kovulduğunu anlatması" demişti.





"TESCİLLENDİ"

Bugün yeni bir açıklama yayınlayan Nihal Bengisu Karaca, "Ben ne demiştim? Adına tetikçilik yaptığı iktidar nezdinde de itibarı yok. Hatta Türk Medya grubundan kovuldu Metiner. İspat edilmiş bir hakikat. Çünkü tescillendi. Aradan 13 gün geç geçmesine ve şahsın defalarca yalvarmasına rağmen iktidarın yen merkez medyası TürkMedya grubu, 'Kovulmadı. Kendi ayrıldı" yönünde bir açıklama yapmadı" diyerek iddiasının tescillendiğini ifade etti.

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SÜLEYMAN SOYLU DETAYI

Karaca, Metiner'in canlı yayında Süleyman Soylu ile olan tartışmasının ardından yaşananlara dikkat çekerek, "Panikleyerek yine birilerinin tetikçiliğini yapma adına nahoş iddialarla hedef gösterdiği Süleyman Soylu'ya tam gaz yağdanlık yapmaya giriştiği de gözlerden kaçmadı. Ey korku ve panik sen nelere kadirsin" dedi.

"SALYA SÜMÜK AĞLADI"

17 Aralık 2013'te Mehmet Metiner'in FETÖ için "salya sümük ağladığını" iddia eden Karaca, " Hakan Şükür istifa ettiğinde bile salya sümük, 'hizmet hareketi bizim canımızdır' diye ağladığı videodan bile utanmadan malum tetikçi, yakın dostu Ali Fuat Yılmazer aracılığıyla dönemin paralel yapısı FETÖ'den güç alırdı eskiden" dedi.

Nihal Bengisu Karaca'nın tam açıklaması şöyle: