Habertürk yazarı Par'dan Pekcan'a dizi önerisi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:03

Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü köşesinde "Pekcan’a bir dizi tavsiyesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan sattığı belirlenen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle görevden alındı. Ticaret Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamayla Pekcan'ın şirketinin Bakanlığa dezenfektan sattığı doğrulanırken Kübra Par konuyu köşesinde değerlendirdi.

Ruhsar Pekcan'a Netflix'ten dizi öneren Par, "Pekcan’a Netflix’te yayınlanan Borgen adlı diziyi izlemesini tavsiye ederim" dedi.

Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon TL'lik dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin nihayet dün bir açıklama yaptı.

Böyle bir satışın gerçekleştiğini resmen onayladı.

Söylediklerine göre, 9 milyon TL'lik değil KDV hariç 507 bin 880 TL'lik ürün almışlar. Savunma olarak da “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi. Direkt üretici firma yerine ikinci firmadan alsak daha pahalıya gelecekti" diyorlar.

Bu açıklama sayesinde söz konusu satışı çok masum görmemizi bekliyorlar galiba.

Bırakın piyasa fiyatının altında olmayı bedava bile olsa bunun şaibe yaratacağını, etik açıdan doğru olmayacağını nasıl düşünemezler!

Pekcan’ın kamuoyuna bizzat çıkıp anlatması hatta özür dilemesi gerekirken “Sattık ama ucuza sattık” açıklaması yaptırmasını en hafif tabirle yadırgadım.

İşin siyasi maliyeti ne olur bilemiyorum ama Bakan Pekcan’a Netflix’te yayınlanan Borgen adlı diziyi izlemesini tavsiye ederim.

İlk sezon 9. bölümde, Danimarka Başbakanı Birgitte Nyborg’un akademisyen olan kocası Phillip 'Via Electronics' adlı şirketten önemli bir transfer teklifi alınca heyecanla üniversitedeki görevinden istifa eder.

Ne var ki o sırada başbakanın alımına onay verdiği savaş uçağına donanım sağlayan şirketlerden birinin de 'Via Electronics' olduğu fark edilir. Nyborg, gözünü dahi kırpmadan eşine şirketten ayrılmasını aksi halde devlet ihalesine şaibe karışacağını söyler. Sonunda adam yeni teklifi geri çevirir fakat kariyerinin mahvolmasını da kaldıramaz ve evi terk eder.

Yani bırakın kocasının şirketinden doğrudan ürün satın almayı, son derece dolaylı bir durumda dahi -evliliğine mal olacak dahi olsa- siyaseten yapılması gereken bellidir…"