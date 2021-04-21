Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 01:29

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığa dezenfektan satmasının ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

Pekcan'ın yerine Mehmet Muş getirildi.



Ticaret Bakanlığı, görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin olarak açıklama yapmıştı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" iddiasında bulunmuştu.



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