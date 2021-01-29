Habertürk yazarı Par'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert yanıt
İktidara yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile Habertürk yazarı Kübra Par arasında sosyal medyada Orhan Pamuk fotoğrafı üzerinden tartışma yaşandı. Kütahyalı, Par’ı kendisine ‘kumpas’ kurmakla suçlarken, Par “Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin” dedi.
Habertük yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında Rasim Ozan Kütahyalı ile resmi var diye Orhan Pamuk'a yapılan lincin haksızlık olduğunu yazdı.
Sosyal medyadan Kübra Par'a yüklenen Rasim Ozan Kütahyalı da şu Tweet'i attı:
“Bu arada konvansiyonel medyada da operasyonel bazı yazılar var! Orhan Pamuk gibi büyük bir değeri manşetlerden alçakça defalarca linç ettir, sonra Erzincan Sabahat Hanım Lisesinde okumaktan utanıp saklayan “No Name” bir kızcağıza tam aksi yönde yazılar yazdırt. Buna kumpas denir.”
Kendisine “No name kızcağız” diyen ve “kumpas”la suçlayan Kütahyalı'ya yanıt veren Kübra Par da sosyal medya hesabından şunları yazdı:
“ROK, Orhan Pamuk yazıma çok bozulmuşsun belli kiGülümseyen gözler ile sırıtan yüz ifadesiGülümseyen gözler ile sırıtan yüz ifadesi
1-Kimseden talimatla yazı yazmadım, yazmam. Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin
2-Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma, böyle iğrenç bir şöhretim olacağına, no-name olmayı tercih ederim
3- Erzincanlı olmaktan, orada okumuş olmaktan niye utanayım? Aksine gurur duyuyorum. Yoksa Boşnaklara yaptığın gibi onlara da hakaret mi edeceksin?
4- Düştüğün çukurdan seni çıkarmak için Orhan Pamuk’la fotoğraf paylaşmak falan yetmez. Çırpınışların çok acınası...”
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