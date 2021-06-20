Haczedilen Akit'ten "araştırmacı gazetecilik" çıkışı
İmamoğlu’nun, kendisine hakaret eden ve tazminatını ödemeyen Akit TV'nin eşyalarına haciz göndermesi üzerine “Ümmetin sesi Akit’i susturamazsınız” manşeti atıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kazandığı tazminatı ödememesi nedeniyle haciz işlemi başlatılan Akit, karara tepki gösterdi.
İmamoğlu’nun, kendisine hakaret eden ve tazminatını ödemeyen Akit TV'nin eşyalarına haciz göndermesi üzerine “Ümmetin sesi Akit’i susturamazsınız” manşeti atıldı. Akit’in manşetinde “Araştırmacı gazeteciliği susturamayacaklar” ifadeleri yer aldı.
İşte o manşet:
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve açtığı davada kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV’ye haciz göndermişti. İmamoğlu'nun avukatları icra memurlarıyla birlikte AKİT TV binasındaki bazı bilgisayar ve televizyonları haczetmişti.
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