İmamoğlu’na kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV’ye haciz
İBB Başkanı İmamoğlu, açtığı 'hakaret' davasında kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV'ye haciz gönderdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve açtığı davada kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV’ye haciz gönderdi. İmamoğlu'nun avukatları icra memurlarıyla birlikte AKİT TV binasındaki bazı bilgisayar ve televizyonları haczetti.
AKİT TV, yaşananları “İmamoğlu Haciz Baskınıyla Akit TV’yi Susturmak İstedi” başlığıyla haberleştirdi.
İcra işlemini "Ekrem İmamoğlu'ndan basına darbe! Bizi asla susturamayacaksınız!" başlığıyla haberleştiren AKİT TV “Sözde özgürlükleri savunan CHP yine şaşırtmadı. Özgürlük kelimesi CHP için kendi çıkarlarına hizmet edenler için geçerli. Bugün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akit Medya'yı susturmak için harekete geçti” dedi.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Ziraat Bankası'ndan Demirören açıklaması