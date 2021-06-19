İmamoğlu’na kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV’ye haciz

İBB Başkanı İmamoğlu, açtığı 'hakaret' davasında kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV'ye haciz gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 00:52
İmamoğlu’na kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV’ye haciz
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve açtığı davada kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV’ye haciz gönderdi. İmamoğlu'nun avukatları icra memurlarıyla birlikte AKİT TV binasındaki bazı bilgisayar ve televizyonları haczetti.

AKİT TV, yaşananları “İmamoğlu Haciz Baskınıyla Akit TV’yi Susturmak İstedi” başlığıyla haberleştirdi.


İcra işlemini "Ekrem İmamoğlu'ndan basına darbe! Bizi asla susturamayacaksınız!" başlığıyla haberleştiren AKİT TV “Sözde özgürlükleri savunan CHP yine şaşırtmadı. Özgürlük kelimesi CHP için kendi çıkarlarına hizmet edenler için geçerli. Bugün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akit Medya'yı susturmak için harekete geçti” dedi. 


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