Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu, Kore’ye gitmek için evden kaçmış

10 Ağustos 2021 Salı, 09:33

Hadımköy'de kaybolan 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve 11 yaşındaki Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu bulundu.

Dün kız çocukları ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıkmış, ikisi kardeş 3 kız geri dönmeyince aileler çocukları aramaya çıkmıştı.

Kızlarını bulamayan aileler polise haber vermiş, polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Tuvaletteki görevli personelin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çocukların gidebileceği güzergahlar üzerinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından çocuklar Küçükçekmece’de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bekledikleri sırada bulunarak gözetim altına alındı.

KORE’YE GİTMEK İÇİN EVDEN KAÇMIŞLAR

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde pedagog eşliğinde dinlenen çocuklar, ilk ifadelerinde izledikleri Kore filminin etkisinde kalarak Kore’ye gitmek için evden kaçtıklarını ve dün geceyi de Avcılar sahilde uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Çocukların bulunduğu haberini alan aile, hızlı bir şekilde evden çıkarak emniyete gitti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocuklar aileleriyle birlikte evlerine gitti.

Hadımköy’de dün gece kaybolan 2’si kardeş 3 kız çocuğunun bulunduğu haberini alan aileler, gözyaşlarını tutamadı.

Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş, “Dünyalar benim oldu. Emeği geçen dua eden herkesten Allah razı olsun. Güneş battığından beri dünya kafama yıkılmıştı” diye konuştu.

'ŞİMDİ SARILMAYI BEKLİYORUM, ONLARI TATİLE GÖTÜRECEĞİM'

Çocukları tatile götüreceğini söyleyen anne Semra Yüksel, “Şimdi sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim, ben onları tatile götüreceğim. Gelsinler yataklarında yatsınlar. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.