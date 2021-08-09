Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
Hadımköy’de kaybolan 3 kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu.
Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekipler alarma geçerek çocukları bulmak için arama çalışması başlatmıştı.
Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kaybolan küçük kız çocuklarının polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
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