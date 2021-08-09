Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Kızlardan birine ait eşyalar da sahilde bulundu.

(DHA)
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:58
Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu
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Hadımköy'de kaybolan 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve 11 yaşındaki Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.

Eşyaların fotoğrafını gören anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.


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