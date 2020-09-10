Hafriyat kamyonunun altında can vermişti: Şule İdil Dere davasında karar çıktı

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:45

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin yargılanan İBB çalışanları hakkında karar verildi.

İBB ve İSTAÇ çalışanı Şoför Mümin Kılıç' a 3 yıl 10 ay , diğer çalışanlar İbrahim Ruhi Kelleci' ye 2 yıl 11 ay, Zafer Karasaçlı' ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım' ın ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. Gözyaşlarına boğulan anne Nesrin Aslan "Adalete olan güvenimi yitirdim. Asıl sorumlular yargılanması" dedi.







