‘Haftada dört gün mesai’ denemesi sonuç verdi: Verimlilik arttı
İzlanda'da çalışan nüfusun yüzde 1’inden fazlasıyla denenen 'haftada 4 gün mesai' uygulamasının analizi paylaşıldı. Buna göre, çalışmaya katılanlarda stres, tükenmişlik sendromu ve sağlık-iş hayatı dengesinde iyileşme gözlemlendi.
Dünyanın en kapsamlı ‘haftada dört gün mesai’ denemesinden çıkan sonuçlar verimliliğin arttığına ve büyük başarıya işaret etti. İzlanda’da çalışan nüfusun yüzde 1’inden fazlası maaşından kesinti yapılmaksızın haftalık mesai saatinin 35-36 saate düşürüldüğü deneme programına dahil edildi. 2015-2019 yıllarında yürütülen söz konusu programa 2 bini aşkın çalışan katıldı.
STRES AZALDI
Çalışmanın sonucunda verimliliğin arttığı gözlemlendi. Sonuçlara göre, mutluluk ve refah düzeyi olumlu gelişme gösterdi. Stres, tükenmişlik sendromu ve sağlık-iş hayatı dengesinde iyileşme gözlemlendi.
Deneme sonrası yapılan yeni sözleşmelerin bir sonucu olarak; araştırmacılar, İzlanda’dan çalışanların yüzde 86’sının mesai saatlerini azalttığını veya esnettiğini tahmin ediyor.
İzlanda’daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Birliği’nden araştırmacı Gudmundur D. Haraldsson, “Deneme yalnızca modern zamanlarda daha az çalışmanın mümkün olduğunu değil, aynı zamanda ilerici değişimin de mümkün olduğunu gösterdi” diye konuştu.
Britanyalı düşünce kuruluşu Autonomy’nin direktörü Will Stronge program hakkında şöyle konuştu:
“Daha kısa çalışma saatleri üzerine yapılan bu dünyanın en geniş çaplı denemesi her bakımdan büyük bir başarıydı.”
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Uluslararası Çalışma Örgütü’yle birlikte yaptığı çalışmaya göre haftada 55 saat veya daha uzun süre çalışanların, 35-40 saat çalışanlara oranla 'inme' sebebiyle yaşamını yitirme riski yüzde 35, kalp hastalıklarından ölme riski ise yüzde 17 daha yüksek.
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