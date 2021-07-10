Haiti'de Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikastla ilgili 2 zanlı daha yakalandı
Haiti'de Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikastla ilgili 2 zanlı daha yakalandı.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi.
Bölge basınında çıkan habere göre, güvenlik güçlerinin ülke genelinde sürdürdüğü operasyonlarda iki kişi daha gözaltına alındı.
Yetkililer, ele geçirilen şüphelilerin Kolombiya vatandaşı olduğunu belirterek böylece operasyonda 17'si Kolombiyalı ve ikisi Haiti asıllı ABD vatandaşı olmak üzere toplam 19 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Haiti polisi, kaçak olduğunu düşündükleri 6 kişinin arandığını kaydederek halktan saldırganların bulunması için polisle iş birliği yapmasını istedi.
Öte yandan ABD'nin Port-au-Prince Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda Haitili, ülkede güvenliğin kalmadığını öne sürerek ABD'ye sığınmak istediklerini söyledi.
SUİKAST KOMANDO BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILDI
Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.
Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.
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