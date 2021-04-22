Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme

22 Nisan 2021 Perşembe, 15:58

Snob Magazin'in haberine göre, dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanan ünlü sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" ifadelerini kullandı.

Algöz sözlerine, "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum" şeklinde sürdürdü.