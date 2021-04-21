Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.
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