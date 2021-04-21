Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

DHA
21 Nisan 2021 Çarşamba, 21:24
Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler