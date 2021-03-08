Hakan Atilla'nın istifası sonrası dolarda hızlı yükseliş
Dolar, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifası sonrası TL karşısında yüzde 1 değer kazandı. Avro yeniden 9 lira barajını aştı.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası sonrası döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik dikkat çekti.
Günün ilk bölümünde 7.53-7.55 bandında dengelenen dolar/TL, gün ortasında ani hareketlerle 7.67'nin de üzerine çıktı.
Avro/TL de benzer grafikleri çizerek 9 liranın hemen altından 9.10'un üzerine fırladı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada Genel Müdür Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 8 Mart 2021 tarihinden itibaren görevinden istifa etmesi nedeniyle aynı tarihli yönetim kurulu kararı ile istifasının kabul edildiği belirtildi.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Genç oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
- Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
- İmamoğlu ve Yavaş arasında 'trend' değişimi
- İzinleri iptal edildi
- Boynukalın'dan Kadınlar Günü’nde skandal tweet
- Koca, en çok vaka artan ve azalan illeri açıkladı
- Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar uyarısı
- İran'da Türk protestocuya gözaltında kötü muamele
- AKP'li Kadak'tan tepkilerin ardından ilginç savunma
- Çocuğa tecavüze yeltenen şüpheliden iğrenç savunma