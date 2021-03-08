Hakan Atilla'nın istifası sonrası dolarda hızlı yükseliş

08 Mart 2021 Pazartesi, 13:50

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası sonrası döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik dikkat çekti.

Günün ilk bölümünde 7.53-7.55 bandında dengelenen dolar/TL, gün ortasında ani hareketlerle 7.67'nin de üzerine çıktı.

Avro/TL de benzer grafikleri çizerek 9 liranın hemen altından 9.10'un üzerine fırladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada Genel Müdür Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 8 Mart 2021 tarihinden itibaren görevinden istifa etmesi nedeniyle aynı tarihli yönetim kurulu kararı ile istifasının kabul edildiği belirtildi.